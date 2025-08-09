MLB／差點無法呼吸！鄧愷威奪首勝被丟進洗衣籃淋啤酒慶祝

旅美投手鄧愷威今天拿下大聯盟生涯首勝，賽後受訪感謝隊友守備，雖然到第2局才上場，仍依照先發投手備戰；拿下大聯盟生涯首勝，不免俗被丟進洗衣籃淋啤酒慶祝，他笑說，被倒了些臭臭的東西，差點不能呼吸。

鄧愷威重返大聯盟後，今天在舊金山巨人主場對華盛頓國民，投滿5局飆4K無失分，僅被敲出3支安打，拿下大聯盟生涯首勝，賽後在休息室接受國際媒體訪問。

談到今天的表現，對自己要求高的他表示，給自己評價60、70分，因為雖然結果是好的，但還有蠻多地方可以再進步，特別感謝隊友守備的幫忙，包括第5局面對滿壘危機時，狄佛斯（Rafael Devers）、亞當斯（Willy Adames）接連幫忙讓他安全下莊。

鄧愷威說，當時投手教練上場，要他深呼吸一下，了解場上狀況，讓他有時間思考面對下一個打者要怎麼配球， 這對他幫助很大。

球隊今天並未安排他第1局上場，第2局才登板，被問到這個調度，鄧愷威說，他仍依照先發投手情況去做準備，沒有太大的不同。

鄧愷威上一場在客場對紐約大都會，吞下敗投，體會大聯盟震撼教育。談到這2場比賽的差異，他說，上次丟的時候，第1局有點太緊張了，所以丟得有點綁手綁腳，今天丟的時候比較放鬆一點，沒有這麼多壓力。

去年，他曾被調上大聯盟，僅出賽4場又被下放回3A。被問到心態上的不同，鄧愷威說，去年還沒完全適應後援投手的角色，今年一上來就是擔任先發，相對來說，是一個他比較習慣的位置，因此投球上比較放得開，也知道怎麼去做調整。

拿下首勝，隊友也不免俗地將他丟進洗衣籃倒啤酒慶祝，他笑說，這個體驗滿特別的，因為高中畢業後就來美國打拚了，不知道台灣有沒有這樣的儀式，但今天感覺差點無法呼吸，看不清隊友倒的是什麼東西，只覺得有臭臭的味道，一番話引起現場笑聲。

最後，他再次感謝爸爸和家人一路義無反顧的支持，想對爸爸說「我愛你」。

同時，他也特地感謝球迷朋友，不論是親自來到紐約、舊金山球場替他加油，或是守在電視機前面的球迷朋友，他說：「我覺得對我來說都是一個很大的動力，讓我知道我在異鄉打球，但是還有這麼多的台灣人陪伴著我。」