MLB／8月8日奪首勝 鄧愷威想對爸爸說：我愛你
美職巨人隊台灣投手鄧愷威在美國時間8月8日登板，中繼5局無失分拿下生涯首勝，賽後被問到這天剛好是台灣的父親節時，鄧愷威也感謝父親18年來的支持，想跟他說「我愛你」。
「很感謝我爸，這18年一路支持我打球。」26歲的鄧愷威從國小開始接觸棒球，「只要有關棒球，他就是一無反顧支持我，很感謝他一路上的栽培，想說我愛你。」
鄧愷威去年升上大聯盟時家人來得及飛去美國見證，但這次家人在台灣加油，鄧愷威也接替「假先發」在第2局登板，投出5局被敲3支安打失1分，4次三振、1次四壞保送的好投。
隨著巨人以5：0拿下勝利，鄧愷威拿下勝投也接受隊友啤酒浴的慶祝，球隊也送上這場比賽的攻守名單、首勝球，讓他留做紀念。
