MLB／點出鄧愷威奪首勝最大差異 梅爾文對滿壘拆彈印象深

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄧愷威。截圖自巨人官方X
鄧愷威。截圖自巨人官方X

美國職棒巨人隊台灣投手鄧愷威今天以5局無失分表現拿下生涯首勝，總教練梅爾文（Bob Melvin）對於他的投球給予好評，也點出此戰與前一場3.1局失5分最大差異處，「好球，他投了許多的好球。」

鄧愷威上一場先發是在台灣時間8月3日，面對大都會隊的生涯首次先發投了3.1局失5分，然而今天面對國民隊中繼上場一口氣投了5局，締造生涯最長局數，被敲3支安打、無失分，而且投64球有42顆好球，4次三振、1次四壞保送。

梅爾文賽後被問到鄧愷威今天表現與前一場的差異時點出好球是最大差異，「而且他的速球有所提升，帶動變化球威力上升，變化球的品質也很好，就是能夠更有效率投進好球帶，他今天只有1次保送。」

鄧愷威今天最大危機是在5局上，保送後被連敲2支安打，形成無人出局滿壘，但他連續製造兩個滾地球，包含1次雙殺，成功化解危機。

梅爾文對這樣的表現也印象深刻，「那是今天最重要的幾個出局數，就算高飛犧牲打都會讓比數更接近，可能讓氣勢倒向對手，而他讓對手2次敲出滾地球，最後那個雙殺真的非常棒。」

巨人今天使用假先發策略，鄧愷威在第2局登板，不過梅爾文也指出，雖然這是原定計畫，但對於先發投手來說這樣的調整也不容易，「雖然他有中繼經驗，但作為先發投手坐在那邊等一局會有點著急，他一上來就投出好球，很不錯。」

國民 巨人 鄧愷威

