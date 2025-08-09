MLB／水手重砲雷利第43轟出爐！ 八下致勝三分彈狙擊光芒

明星賽後陷入小低潮的西雅圖水手隊重砲手羅利（Cal Raleigh），今天（9日）在面對坦帕灣光芒的比賽挺身而出，八局下掃出超前致勝三分砲，率領球隊以3比2逆轉坦帕灣光芒。

這場水手迎戰光芒的比賽，前七局打完陷入0比2落後，八局下水手吹起反攻的號角，克勞佛（J.P. Crawford）、楊恩（Cole Young）安打串聯上壘後，羅利在主場4萬多名觀眾的「MVP」呼喊聲中登場，他也不負眾望，逮中光芒後援投手賈克斯（Griffin Jax）偏低的Sweeper，將球轟上中右外野看台、沸騰全場。最終水手就以3比2逆轉光芒，自7月底的交易截止日後，戰績來到7勝1敗，在美聯外卡排名第二、領先紐約洋基2.5場勝差。

CAL RALEIGH FOR THE LEAD IN THE BOTTOM OF THE 8TH!



HOME RUN NO. 43! pic.twitter.com/SIEBYg4NQS — MLB (@MLB) 2025年8月9日

被球迷暱稱為「大卡車」（Big Dumper）的羅利，自全明星週奪下全壘打大賽冠軍後陷入小低潮，在今天之前80打數僅敲出15支安打，打擊率從6月25日的.281下探到.248，在過去6場未開轟的比賽還狂吞14次三振，如今他再度扮演關鍵先生，本季累積43發全壘打持續傲視全聯盟。

水手隊球團這個周末將舉行「朗神」鈴木一朗入選名人堂暨51號球衣退休儀式，交手光芒3連戰系列賽首戰的戲劇性逆轉勝，也為榮耀時刻揭開序幕。