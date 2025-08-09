MiLB／林盛恩1A初先發登板 投4局4K無失分無關勝敗

旅美辛辛那提紅人隊台灣19歲好手林盛恩月初升上小聯盟1A，今天首場先發登板，投4局沒被敲出安打，投出4K、無失分，球隊終場以0比5不敵邁阿密馬林魚隊，林盛恩無關勝敗。

林盛恩今年開季從新人聯盟出發，維持投打二刀出賽，6日升上小聯盟1A，今天1A首場出賽擔任先發投手對馬林魚隊。

林盛恩1局下先四壞保送首名打者，接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢，2局下2人出局後，因為隊友守備失誤讓對手上到壘包，接著下一棒打者敲出左外野方向飛球出局。

林盛恩3、4局都讓對手3上3下；今天總計用58球投4局，沒被敲出安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，兩隊0比0平手時退場，最快球速約149公里，紅人隊終場吞敗，林盛恩無關勝敗。

另外，西雅圖水手隊1A投手沈家羲今天先發對運動家隊1A，沈家羲總計用56球投2.1局，被敲出8支安打，包括2發全壘打，失掉8分都是責失分，球隊終場以2比14吞敗，沈家羲吞下本季1A第3敗，賽後防禦率7.82。