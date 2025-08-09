MLB／伍德夫傷癒復出至今仍不敗 釀酒人豪奪7連勝戰績獨走

密爾瓦基釀酒人隊強投伍德夫（Brandon Woodruff）復出後持續展現強勢表現，今天（9日）在主場迎戰紐約大都會，釀酒人靠著伍德夫的7局失2分優質先發，再加上九局帕金斯（Blake Perkins）的長傳美技，終場以3比2捍衛主場、釀酒人豪奪7連勝。

伍德夫先發迎戰大都會，7局投球中他只被索托（Juan Soto）、馬提（Starling Marte）各敲出一發陽春砲失2分、並且飆出8次三振、只用了79球，這是他傷癒復出後首度投到第七局。

釀酒人隊打線則在五局下給予火力支援，帕金斯靠著大都會先發投手千賀滉大的失誤上壘後，圖蘭（Brice Turang）接著補上追平比數的兩分砲，接下來三棒打者抓準千賀保送連發、捕手妨礙打擊的機會攻佔滿壘，柯林斯（Isaac Collins）在兩好球後遭觸身球保送，擠回釀酒人的超前分，來到3比2領先。

九局上更是高潮迭起，兩出局二壘有跑者情況下，麥尼爾（Jeff McNeil）敲出中外野方向落地安打，馬提試圖衝本壘搶分，不過中外野手帕金斯撿起球後長傳本壘、一個彈跳進捕手康崔拉斯（William Contreras）手套，成功觸殺馬提，終場釀酒人就以3比2險勝大都會，豪奪7連勝，戰績71勝44敗、持續傲視全大聯盟。

伍德夫自美國時間7月6日對邁阿密馬林魚復出以來，6場先發球隊全都獲勝、伍德夫也拿下4勝0敗，防禦率僅2.29、WHIP值0.65、被打擊率低至.139，雖被敲出7支全壘打，但是其中有6支是陽春砲，且伍德夫先發的這6場比賽有5場至少投滿6局，每一場失分都不超過2分。