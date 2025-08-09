MLB／好巧！鄧愷威生涯首勝、王維中首勝 教頭都是同一人

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄧愷威。 法新社
效力美職巨人隊的台灣投手鄧愷威今天以中繼5局無失分的演出，在總教練梅爾文（Bob Melvin）的注視中拿下生涯首勝；上一位在美職奪勝的台將已經是2019年的王維中，巧合的是，王維中奪得生涯首勝時也是在梅爾文的麾下效力。

巨人今天採取「假先發」，鄧愷威在第2局登板投出真先發等級的5局，有過開賽6上6下，也度過無人出局滿壘危機，最終被敲3支安打無失分，另有4次三振、1次四壞保送，隨著巨人5：0擊敗國民隊，鄧愷威也取得生涯第一場勝投。

上一次台灣投手在大聯盟拿下勝投已經是美國時間2019年9月6日的王維中，當時效力海盜隊，而該年王維中在7月4日後援2.1局無失分、拿下生涯首勝時效力運動家隊，時任總教練正是梅爾文。

梅爾文當時對於王維中的表現給予肯定，「每一次當我們必須依賴他，他都能挺身而出，他值得這一勝。」今天梅爾文再次見證台灣投手的生涯首勝。

