MLB／3000K投手較勁！克蕭6局失1分奪勝 薛則6局失2分吞敗
道奇隊與藍鳥隊之戰兩位傳奇塞揚投手對決，克蕭（Clayton Kershaw）6局失1分、薛則（Max Scherzer）6局失2分都是優質先發，然而道奇靠著貝茲（Mookie Betts）的超前兩分砲以5：1贏球，由薛則吞下敗投。
這場賽事未演先轟動，兩位先發投手各自手握3座塞揚、200勝、3000次奪三振，成為史上第一組曾以菜鳥身分、也曾以「3000K俱樂部」成員之姿同場先發的投手。
克蕭今天先掉分，2局上被比切特（Bo Bichette）敲出二壘安打後，因為巴傑（Addison Barger）的安打丟掉第1分，不過最終以74球吃完6局，被敲7支安打僅失這1分，另有4次三振、1次四壞保送，取得本季第6勝。
而薛則壓制了道奇打線4局，卻在5局下2出局後先被大谷翔平敲出二壘安打，接著又被貝茲轟出一發左外野兩分砲，但仍以98球投完6局，被敲6支安打失2分，另有5次三振、3次四壞保送，苦吞敗投。
大谷翔平今天則是5打數3安打，除了5局下安打後靠貝茲全壘打得分，7局下也敲安串連，在單局3分攻勢中跑回1分，打擊率回升到2成80。
