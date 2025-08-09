MLB／台將相隔2163天第1勝！鄧愷威5局無失分奪生涯首勝

美職巨人隊今天使用「假先發」策略，鄧愷威中繼登板投了形同真先發的5局沒有失分，而巨人隊最終也以5：0擊敗國民隊拿下勝利，鄧愷威奪得大聯盟生涯首勝，也是相隔2163天、近6年再次有台灣投手拿下勝投。

巨人隊今天派出左投蓋吉（Matt Gage）先發面對國民隊左打，第1局投出三上三下後退場，鄧愷威2局上接手後投出6上6下，直到4局上才被伍德（James Wood）敲出二壘安打，但仍力保不失。

5局上鄧愷威遇到大危機，開局就是保送加上2支安打形成無人出局、滿壘，不過他卻先製造滾地球，一壘手狄佛斯（Rafael Devers）攔下傳本壘阻止失分，隨後又成功製造雙殺，成功讓國民隊中了「滿壘計」。

6局上續投的鄧愷威僅用7球再次演出三上三下，最終繳出中繼5局的生涯最長投球局數，被敲3支安打、無失分，投64球有42顆好球，4次三振、1次四壞保送，防禦率下修到5.40。

而巨人隊在1局下就由狄佛斯（Rafael Devers）的陽春砲帶動單局2分攻勢，6局下施密特（Casey Schmitt）又轟出2分砲，幫助鄧愷威取得勝投；8局下李政厚敲安後，又靠貝利（Patrick Bailey）的安打跑回1分。

鄧愷威成為第9位在大聯盟取得勝投的台灣投手，而上一次有台灣投手在大聯盟奪勝已經是美國時間2019年9月6日的王維中，當時效力海盜隊的他也是中繼奪勝。