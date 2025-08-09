MLB／6上6下又祭滿壘計！鄧愷威5局無失分 王牌表現成勝投候選

美職巨人隊台灣投手鄧愷威本季第二次大聯盟登板，今天對國民隊之戰接替「假先發」在第2局上場，精彩好戲不斷，有6上6下、有「滿壘計」，5局無失分的表現寫下生涯局數新高，更有機會拿下生涯首勝。

考量到國民隊前兩棒左打的威力，巨人隊今天派出左投蓋吉（Matt Gage）先發，不過僅投1局就退場，而1局下巨人隊更是由狄佛斯（Rafael Devers）的陽春砲帶動單局2分攻勢，讓鄧愷威在球隊領先時登板。

2局上鄧愷威接手，面對首名打者洛伊（Nathaniel Lowe）連投3顆好球，用88.3哩的變速球讓對手揮棒落空三振，接著2好2壞後用曲球三振掉貝爾（Josh Bell），最後讓哈塞爾三世（Robert Hassell III）敲出飛球出局。

3局上鄧愷威再次演出三上三下，面對米拉斯（Drew Millas）、特納（Jose Tena）都製造滾地球出局，接著被楊恩（Jacob Young）敲出一支強勁飛球，好在右外野手吉伯特（Drew Gilbert）雖然因警戒區紅土鬆軟滑倒，但仍在身體傾斜狀況下完成接殺。

登板投出6上6下後，鄧愷威在4局上被第1棒左打伍德（James Wood）敲出一支右外野深遠飛球，打到甲骨文球場的高聳大牆形成二壘安打，只不過鄧愷威成功度過危機，連抓2個飛球出局後再次三振掉洛伊下莊。

結果5局上鄧愷威遇到危機，開局保送加上被連敲2安形成無人出局、滿壘，但接下來製造滾地球，一壘手狄佛斯攔下傳本壘阻止失分，隨後又成功製造雙殺，成功讓國民隊中了「滿壘計」。

6局上續投，鄧愷威只用3球就連續讓國民隊前兩棒左打飛球、滾地球出局，並三振掉豪斯（Brady House），再次投出三上三下；結果6局下隊友又給分數援護，施密特（Casey Schmitt）炸裂2分砲。

鄧愷威在7局上被換下場，今天總計中繼5局被敲3支安打、無失分，投64球有42顆好球，4次三振、1次四壞保送，防禦率下修到5.40，退場時球隊4：0領先，具有勝投資格。

鄧愷威去年首次升上大聯盟4次登板都是中繼，今年在台灣時間8月3日的生涯首次先發，投了3.1局失5分，還沒拿下過勝投。