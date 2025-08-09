MLB／為什麼說又呢？洋基守護神威廉斯又砸鍋連5場失分 球迷不忍了開噴主帥

紐約洋基今天（9日）延長賽不敵休士頓太空人，近7戰苦吞6敗，其中守護神威廉斯（Devin Williams）10局上登板被敲出兩支安打、當中包含一發兩分砲，連續5場出賽掉分，令洋基球迷痛罵條紋軍主帥布恩（Aaron Boone）的調度根本有問題。

洋基主場迎戰太空人之戰，雙方9局打完戰成2比2平手，十局上突破僵局制洋基推出已經連續4場比賽失分的威廉斯登板，他先被柯瑞亞（Carlos Correa）敲安打失分，再遭特拉梅爾（Taylor Trammell）兩分砲狙擊，太空人灌進3分大局取得5比2領先。10局下洋基只靠著沃爾普（Anthony Volpe）的安打進帳1分、無力再追趕，終場太空人就以5比3收下比賽勝利。

Nothing but a complete joke at this point pic.twitter.com/KvtITMU672 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2025年8月9日

洋基自台灣時間8月2日至今7場比賽輸了6場，終結者威廉斯的狀況尤其糟糕，7月30日開始到今天的5場出賽全部都失分、共挨了3發全壘打，7月30日面對坦帕灣光芒1局失1分但仍拿下救援成功；31日對光芒1局失2分；8月5、6日對德州遊騎兵分別1局失1分、0.2局失2分；包含今天的1局失3分（2分責失）在內吞下2次敗投，防禦率高達5.73、WHIP值1.23。

紐約媒體《Talkin' Yanks》在社群平台X放上威廉斯遭到全壘打狙擊的影片並寫下「此時此刻一切都不過是笑話」，轉播鏡頭也捕捉到現場的洋基隊球迷怒噴洋基隊總教練布恩的調度：「Fxxk you Boone！」推文下也有不少球迷大罵：「這位球迷說出了我的心聲」、「布恩絕對是我見過的最糟糕的教練」、「我們錯過了交易布恩的機會」。