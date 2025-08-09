MLB／鄧愷威上場了！第2局接替「假先發」 三上三下飆2K

美職巨人隊台灣投手鄧愷威獲得本季第二次大聯盟登板機會，考量對手國民隊左打多，教練團安排他在第2局接手，鄧愷威接手後的第1個半局就投出三上三下。

今天國民前3棒有2棒是左打，巨人啟用「假先發」策略，讓左投蓋吉（Matt Gage）先發，而他也成功投出三上三下，1局下巨人狄佛斯（Rafael Devers）更是敲出陽春砲帶動單局2分攻勢。

在球隊領先時登板，鄧愷威在2局上面對首名打者洛伊（Nathaniel Lowe）連投3顆好球，用88.3哩的變速球讓對手揮棒落空三振，接著2好2壞後用曲球三振掉貝爾（Josh Bell），最後讓哈塞爾三世（Robert Hassell III）敲出飛球出局。

鄧愷威上一場先發是在台灣時間8月3日，面對大都會隊的生涯首次先發投了3.1局失5分，雖然帳面數據不理想，但主要出賽首局亂流，今天登板投的第1局有好的開始。