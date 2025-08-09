快訊

MLB／佐佐木朗希LiveBP投3局 教頭滿意肉體改造成果

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 路透社
佐佐木朗希。 路透社

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天進行受傷後的第3次Live BP（實戰投球練習），總教練羅伯茲（Dave Roberts）看見養傷期間「肉體改造」的成果，評估如果身體沒狀況，下次登板應該就是小聯盟復健賽。

佐佐木朗希因右肩夾擠症候群，自5月13日進入傷兵名單，今天登板前先在牛棚投了22球，隨後上場模擬投了三局、共46球，被擊出1支安打、投出1次四壞球，並送出2次三振，最快球速達到97哩（約156.1公里）。

佐佐木朗希投球時，羅伯茲在一旁觀察，結束後受訪時表示：「我沒有特別詢問球速，但今天對他來說是很不錯的模擬比賽。他順利完成了三局的內容，每局都能保持良好的節奏上場與退場。

羅伯茲也認為，佐佐木朗希的速球沒問題，指叉球有時表現也非常出色，「他完成了今天所需的課題，如果這次登板後身體沒有出現問題，接下來很可能就會進行復健賽。」

羅伯茲教練也提到佐佐木在養傷期間身體的變化：「他的身形稍微變得更壯碩了，肌肉也增強了。投球動作看起來不像以前那樣過度依賴肩膀，更流暢一些。雖然他還在摸索穩定的投球姿勢，但今天的三局表現很不錯。」

日本媒體也指出，佐佐木當天對右打者試投了二縫線速球，對左打者則嘗試了卡特球。而受傷前，他主要使用的球種是直球、指叉球和滑球，此次復健期間他正嘗試學習新的球種，藉此拓展投球的變化。

