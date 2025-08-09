快訊

MLB／大痛小痛不斷已兩年沒守備 史丹頓預計明天再扛外野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史丹頓。 路透
史丹頓。 路透

「法官」賈吉（Aaron Judge）經歷右手肘屈肌拉傷後回歸，連3場占據指定打擊位置，也讓史丹頓（Giancarlo Stanton）只能在板凳上待命，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）透露，按照計畫，史丹頓將在擔任先發外野手出賽，這將是他繼2023年9月14日後再度負責外野守備。

現年35歲的史丹頓，2024、25年都僅留下DH出賽紀錄，然而近期賈吉手肘出現傷情，從傷兵名單回歸後，目前連3場都以DH出賽。

布恩日前就曾透露，史丹頓外野出賽是計畫之一，而他這一周來也都在練外野守備，「看起來狀況還行，更重要的是，當我詢問他時，他總是非常誠實說出自己的感受，我認為他感覺很好，外野教練也認為他越來越進入狀況。」他說：「所以，如果一切順利，明天他就會守外野。

史丹頓生涯在外野有破千場守備出賽紀錄，但近年下半身傷病史不斷，也讓他逐漸卸下守備任務。

洋基 賈吉 史丹頓

