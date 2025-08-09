MLB／佐佐木朗希模擬賽飆速97英里 納入新球種力拚歸隊

日籍強投佐佐木朗希復出的腳步近了，今天（9日）他重返道奇體育場進行三局的模擬賽，對上外野手寇爾（Alex Call）及多名小聯盟打者共投出46球，最快球速達97英里（約156公里），穩定朝傷癒復出邁進。

佐佐木5月中因右肩「夾擠症候群」進入60天傷兵名單，原本本季能否再登板充滿疑問，如今有望在球季末段回歸。道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊仍在評估他下一步是直接到小聯盟進行復健賽，還是再投一場模擬賽。羅伯茲也對他投球動作的改善給予肯定：「他更壯了，投球動作也更流暢，不再那麼依賴肩膀發力。不過，他還在嘗試找感覺，需要達到完全舒服且有信心的狀態，才能全力攻擊打者。」

加盟道奇前，佐佐木在2023年世界棒球經典賽曾以火球震驚全球，當時他幾乎每顆速球都破百英里，然而，他本季前8場先發四縫線速球平均僅96英里，且控球嚴重不穩，保送率高達14.3％、三振率僅15.6％，兩項數據在大聯盟本季符合投球局數投手中的排名吊車尾。尤其他的速球投進好球帶後的被長打率高達.494，成為致命弱點。

為了彌補球速降低的不足，佐佐木在復健期間嘗試納入二縫線速球，期望能和四縫線速球搭配使用。除了新練的二縫線，佐佐木原本的武器庫還包含滑球與招牌指叉球。隨著復出在即，外界將關注這位22歲火球男能否藉著新球種與改善的機制，找回他在國際賽時「令和怪物」的壓制力，並為道奇在季末甚至季後賽提供戰力。