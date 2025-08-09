快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

MLB／佐佐木朗希模擬賽飆速97英里 納入新球種力拚歸隊

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希模擬賽球速最快來到97英里（約156公里）。 美聯社
佐佐木朗希模擬賽球速最快來到97英里（約156公里）。 美聯社

日籍強投佐佐木朗希復出的腳步近了，今天（9日）他重返道奇體育場進行三局的模擬賽，對上外野手寇爾（Alex Call）及多名小聯盟打者共投出46球，最快球速達97英里（約156公里），穩定朝傷癒復出邁進。

佐佐木5月中因右肩「夾擠症候群」進入60天傷兵名單，原本本季能否再登板充滿疑問，如今有望在球季末段回歸。道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊仍在評估他下一步是直接到小聯盟進行復健賽，還是再投一場模擬賽。羅伯茲也對他投球動作的改善給予肯定：「他更壯了，投球動作也更流暢，不再那麼依賴肩膀發力。不過，他還在嘗試找感覺，需要達到完全舒服且有信心的狀態，才能全力攻擊打者。」

加盟道奇前，佐佐木在2023年世界棒球經典賽曾以火球震驚全球，當時他幾乎每顆速球都破百英里，然而，他本季前8場先發四縫線速球平均僅96英里，且控球嚴重不穩，保送率高達14.3％、三振率僅15.6％，兩項數據在大聯盟本季符合投球局數投手中的排名吊車尾。尤其他的速球投進好球帶後的被長打率高達.494，成為致命弱點。

為了彌補球速降低的不足，佐佐木在復健期間嘗試納入二縫線速球，期望能和四縫線速球搭配使用。除了新練的二縫線，佐佐木原本的武器庫還包含滑球與招牌指叉球。隨著復出在即，外界將關注這位22歲火球男能否藉著新球種與改善的機制，找回他在國際賽時「令和怪物」的壓制力，並為道奇在季末甚至季後賽提供戰力。

道奇 佐佐木朗希

相關新聞

MLB／對手國民左打多 巨人總教練：鄧愷威會上場但不先發

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天主場迎戰華盛頓國民，總教練梅爾文（Bob Melvin）賽前受訪，被問及對鄧愷威的調度...

MLB／鄧愷威手套繡國旗感念台灣 父親節謝謝爸爸支持

旅美投手鄧愷威重返大聯盟後，今天在巨人主場亮相。他賽前接受中央社訪問表示，感謝父親在他棒球生涯每一個關鍵時刻都給予最大支...

MLB／佐佐木朗希LiveBP投3局 教頭滿意肉體改造成果

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天進行受傷後的第3次Live BP（實戰投球練習），總教練羅伯茲（Dave Roberts）看...

MLB／大痛小痛不斷已兩年沒守備 史丹頓預計明天再扛外野

「法官」賈吉（Aaron Judge）經歷右手肘屈肌拉傷後回歸，連3場占據指定打擊位置，也讓史丹頓（Giancarlo ...

MLB／鄧愷威上場了！第2局接替「假先發」 三上三下飆2K

美職巨人隊台灣投手鄧愷威獲得本季第二次大聯盟登板機會，考量對手國民隊左打多，教練團安排他在第2局接手，鄧愷威接手後的第1...

MLB／首位女性裁判將登場 帕沃：執法是我的DNA

美國職棒推動性別平權，邁出重要一步。帕沃（Jen Pawol）將打破百年藩籬，成為首位在例行賽執法的女性裁判。她表示熱愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。