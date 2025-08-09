快訊

MLB／鄧愷威手套繡國旗感念台灣 父親節謝謝爸爸支持

中央社／ 舊金山8日專電
鄧愷威。中央社
鄧愷威。中央社

旅美投手鄧愷威重返大聯盟後，今天在巨人隊主場亮相。他賽前接受中央社訪問表示，感謝父親在他棒球生涯每一個關鍵時刻都給予最大支持。他也說，只要穿戴的物品能客製化都會盡量放國旗，希望能讓美國和世界各地的觀眾更認識台灣。

鄧愷威於美國時間8月1日再度升上大聯盟、2日客場對紐約大都會的比賽先發登板。

他今天現身巨人主場甲骨文球場（Oracle Park），賽前在球場熱身練習。

長期支持鄧愷威的台僑球迷，7月即自台灣訂製加油毛巾，以巨人代表色橘黑色為主調，印上「鄧愷威」與「TAIWAN」字樣，還有象徵虎虎生威的虎爪，力挺鄧愷威。

上一場比賽先發登板，鄧愷威手套、腰帶上的國旗圖案成為另類亮點。他接受中央社訪問表示，打拚道路上，只要在球場上穿戴的物品可以客製化，都會盡量放上國旗。

鄧愷威說，「台灣是我成長的地方、我的家。國旗不只帶給海外的台灣人一種熟悉感，也能讓美國和世界各地的觀眾更認識我們。」他也很感謝球迷朋友的信任。

鄧愷威的出場曲仍是滅火器樂團的「海島冒險王」；長期在異鄉奮戰的他說，這首歌的歌詞很有意義，是寫給台灣知名登山家張元植的，「我們都來自一座海上的島嶼，在追夢的過程中，很感謝家鄉的大家帶給我們的勇氣，也希望未來有機會能把我的故事帶回去。」

8日是父親節，去年，鄧愷威被調上大聯盟，家人飛來見證，這次家人留在台灣替他加油。鄧愷威隔海對爸爸說，「我想謝謝他（爸爸）一直以來的付出與陪伴。沒有家人18年來的堅持和支持，我不可能站上大聯盟的投手丘。有他們，我才能走到今天。」

鄧愷威說，爸爸一直是他人生中最重要的榜樣，雖然爸爸不打球，但在他棒球生涯每一個關鍵時刻都給予他最大的支持。他也要祝福全天下的爸爸父親節快樂。

