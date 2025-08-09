快訊

批賴清德說關稅保密「疊加卻又放消息」 賴香伶：還有多少資訊未揭露？

運動科學「帶計畫帶財」 解密台師大運休學院的話語權

中央社／ 舊金山8日專電
鄧愷威。 路透
美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊今天主場迎戰華盛頓國民隊，總教練梅爾文（Bob Melvin）賽前受訪，被問及對鄧愷威的調度時表示，對手左打很多，因此派蓋吉（Matt Gage）先發，鄧愷威還是會投，只是不會在第1局上場。

MLB巨人今天晚間在主場迎戰國聯東區戰績不佳的國民，比賽開打前，球隊宣布左投手蓋吉擔任先發，當地媒體指出蓋吉角色實為開局投手。

巨人總教練梅爾文賽前受訪，被問到對鄧愷威的調度時表示，國民打線左打者很多，因此做出這樣的安排，以前也曾讓蓋吉擔任這樣的角色，「鄧愷威還是會投，只是不會在第1局上場。」

鄧愷威於美國時間8月1日再度升上大聯盟、2日客場對紐約大都會隊的比賽先發登板。

他今天現身巨人主場甲骨文球場（Oracle Park），賽前與隊友一同熱身練習。

他賽前談到與隊友的互動，指出有跟傳接球搭檔盧切西（Joey Lucchesi）、打者查普曼（Matt Chapman）聊到在投手丘上自己的心態、及怎麼觀察打者的一些經驗。

回到主場，許多球迷期待看到他再次登板，海外僑胞也親自到場為他加油打氣。

國民 巨人 鄧愷威

MLB／對手國民左打多 巨人總教練：鄧愷威會上場但不先發

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天主場迎戰華盛頓國民，總教練梅爾文（Bob Melvin）賽前受訪，被問及對鄧愷威的調度...

