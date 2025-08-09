MLB／首位女性裁判將登場 帕沃：執法是我的DNA

美國職棒推動性別平權，邁出重要一步。帕沃（Jen Pawol）將打破百年藩籬，成為首位在例行賽執法的女性裁判。她表示熱愛裁判工作，「執法就是我的DNA」。

48歲的帕沃在小聯盟累積10年經驗，執法超過1200場，她近日升上大聯盟，準備8日起在勇士隊主場對馬林魚隊3連戰擔任裁判，10日的比賽擔任主審。

大聯盟官網報導，過去曾有女性裁判在春訓熱身賽、小聯盟例行賽執法，但例行賽仍未有前例，帕沃將成為大聯盟史上首位在例行賽執法的女性裁判。

美職裁判體系與球員類似，需從小聯盟往上爬。帕沃坦言，能走到這一步是漫長而艱辛的旅程，感激一路上相互支持的裁判組同仁，讓她每天持續進步，做出最準確的判決。

帕沃向大聯盟官網分享，一路上受到鼓勵，包括明星投手溫恩萊特（Adam Wainwright）。她回憶幾年前在小聯盟3A執法，當時溫恩萊特到3A投復健賽。

她在換局空檔上前檢查投手是否有黏性物質時，溫恩萊特把握機會對她說：「Jen（帕沃名字），我想讓你知道，我有女兒，我覺得這真的很酷，我為你加油，祝你好運。」

帕沃通過層層考驗得到這次機會，她形容這是一場「長達10年的面試」。官網報導，大聯盟僅76個裁判名額，要登上大聯盟必須等到有人退休，3A裁判才有機會遞補。帕沃從17名具資格的3A裁判中脫穎而出。