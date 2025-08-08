MLB／大谷破查普曼球速紀錄？費城人杜蘭：轉牛棚可172公里

大谷翔平本季重返投打二刀流，回到投手丘後火球連發，已打破無數紀錄的大谷能否超越球速紀錄成為話題，球員們也紛紛發表看法。

大谷翔平本季主投19局送出25K，防禦率2.37，每局被上壘率1.11，四縫線速球均速98.2英里（約158公里）創生涯新高，本季最快球速是101.7英里（約163.6公里）。

大聯盟賽場史上最快球速是2010年「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）的105.8英里（約170.3公里）。道奇隊外野手帕赫斯（Andy Pages）認為大谷不可能破紀錄。

不過道奇2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）表示，「我覺得他能做到，他的球速是很自然飆出來的。」

牛棚左投維西亞（Alex Vesia）則說，「他總是超乎人們預期，說不定真的有機會，如果成真就很帥，170公里根本是另一個世界等級。」道奇菜鳥投手崔爾（Jack Dreyer）直言，「我永遠不會懷疑他的潛力，他是只要想做就能做到的人。」

卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）也提出看法：「等他肩膀調整到位，加上季後賽腎上腺素，說不定我們真的能看見破紀錄。」火球男寇派克（Michael Kopech）分析，「他想投就做得到，但他從不是那種追求極速的投手，他的天賦與身體異於常人，投球動作乾淨，若真要全力催，球速一定能更上一層，但我認為他不願意犧牲控球。」

費城人隊火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）曾飆出104.8英里（約168.6公里），他提出一項假設，「如果他（大谷）放棄打擊，轉任牛棚投手，只專注投球話，搞不好真的能飆105英里，甚至107英里（約172.2公里）。」