MLB／克蕭、薛則對決篇章菜鳥到傳奇 初次交鋒郭泓志勝投、胡金龍安打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2008年在道奇陣中的郭泓志(左1)、胡金龍(右2)。本報資料照片
2008年在道奇陣中的郭泓志(左1)、胡金龍(右2)。本報資料照片

道奇、藍鳥隊明天的交鋒，上演傳奇對決，克蕭（Clayton Kershaw）、薛則（Max Scherzer）生涯第4次在例行賽同場過招，也可能會是最後一次。兩人在菜鳥年的初次交鋒，還有兩位台灣選手的身影，郭泓志是該役的勝利投手，胡金龍則是1打數敲1安打。

兩位準名人堂投手的初次交鋒發生在2008年，也是他們的菜鳥年，而這一場比賽按照原本輪值，響尾蛇隊將推派「巨怪」強森（Randy Johnson）先發，道奇則是派出麥道斯（Greg Maddux），但強森出現傷情，道奇則是對戰考量下調動輪值，改由克蕭上陣，從一場傳奇名投對決，變成當時仍是無名菜鳥的交鋒。

克蕭繳出4局失3分，薛則為5局失3分，雙雙無關勝敗，比賽進入牛棚決勝，道奇後續推出普洛克特（Scott Proctor）、朴贊浩登板，郭泓志則在第7局上場，最終投1.1局被敲1安打、無失分，因道奇在7局下超前戰局，取得勝投；胡金龍則在8局上先接手二壘防區，8局下的打席敲出安打。

郭泓志在2008年出賽42場（3場先發）、80局，取得5勝3敗、防禦率2.14，為道奇重要的投手戰力。郭泓志生涯效力道奇7年，去年曾舊地重遊擔任開球嘉賓，賽前克蕭也是一見到他就大喊他的名字。

道奇 克蕭 郭泓志

