MLB／史肯斯神紀錄中斷！連46場只被打6安以下 仍大幅超車大谷
海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）一項超越大谷翔平的紀錄在今天中斷，對紅人隊之戰他先發6局被敲出7支安打，生涯初登板至今46場都被敲6支安打以下的成績終結，但依舊是無失分的演出，幫助球隊以7：0拿下勝利，也收下個人第7勝。
史肯斯被紅人隊敲出7支安打寫下生涯新高，不過在5次得點圈有人時都能力保不失，這6局留下6個殘壘，且沒有人能踏上三壘，單場投出8次三振的史肯斯也將防禦率重新將回到1.94的1字頭，對戰紅人隊連續22局無失分。
根據「OptaStats」的紀錄，大聯盟生涯初登板起（不包含假先發）連續「單場被安打數不超過6支」的紀錄，原本是大谷翔平在2018年到2021年效力天使隊時期的31場，史肯斯今天雖然中斷，但仍以46場大幅改寫大聯盟紀錄。
海盜打線則是在1局下就由雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出陽春砲，加上特里歐洛（Jared Triolo）也在該局敲出2分打點安打，第7局戴維斯（Henry Davis）的兩分砲則將分數拉開到7分差距。
