MLB／官網點名30隊各1位後勢看漲新秀 運動家林維恩上榜

7月瘋狂異動落幕，大聯盟官網今天評比30隊各1位在今年後勢看漲的選手，其中有台灣身影，效力運動家隊的19歲左投林維恩上榜。

時序進入8月，各隊經歷交易、選秀等陣容異動，農場戰力洗牌，大聯盟官網今天從30隊挑選各1名後勢看漲的新秀，運動家挑選林維恩，文中寫道：「他在去年6月以113萬美元簽約金加入球隊，林維恩目前正在傷兵名單，但他已經留下非常強烈的第一印象，目前升至高階1A，本季合計在67.2局投球送出93次三振，僅12次四壞保送，被打擊率為0.224。」

林維恩在運動家農場排名第21，今年僅是他的第一年旅美賽季，僅花了半季，就在6月底升上高階1A，美國時間7月29日被放進傷兵名單，並未公布詳細傷情。