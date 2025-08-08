MLB／兩位長人克魯茲把175公分的他變迷你 連球迷看了都幫心酸

海盜隊今天以7：0擊敗紅人隊，場上出現一幕可愛畫面，兩位身高超過195公分的克魯茲，拉著175公分的麥克連恩（Matt McLain）一起合照，身高差讓球迷笑翻，還有人留言：「如果我是他，我要提告MLB貼出這個畫面。」

有趣畫面出現在1局下，海盜O.克魯茲（Oneil Cruz）站上二壘後，與紅人二壘手麥克連恩、游擊手E.克魯茲（Elly De La Cruz）聊起來，順勢面對鏡頭POSE一擺，海盜及大聯盟官方社群隨後也分享照片和影片。

O.克魯茲的登錄資料為6呎7吋（約200公分），E.克魯茲則是6呎5吋（約195公分），麥克連恩為5呎9吋（約175公分）。

兩位身高超過195公分的克魯茲，拉著175公分的麥克連恩（Matt McLain）一起合照。圖／取自海盜官方X

球迷紛紛留言安慰麥克連恩，「所以棒球是世界上最棒的運動（意即不受身高限制）」、「麥克連恩是正常身高，是另外兩個太怪物」，當然也少不了毒舌形容，「他們讓他看起來像4呎」、「這看起來像兩根球棒和一顆球」。