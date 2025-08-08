快訊

MLB／打者實力榜史瓦柏登頂 黑馬殺出大谷和賈吉排名都下滑　

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟官網公布最新一期打者實力榜。截圖自MLB X
大聯盟官網公布最新一期打者實力榜。截圖自MLB X

大聯盟官網今天公布最新一期打者實力榜，費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）登頂，運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）空降第2，大谷翔平和洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）排名都下滑，分居第3、第4。

史瓦柏上期排名第4，這期直接登頂，過去39場長打率0.714，狂轟18發全壘打，讓他近4年第3度單季40轟，只要健康無虞，有望生涯首次單季50轟。

克爾茲上期沒有排名，如今直接空降第2，克爾茲4月24日才迎來大聯盟初登場，本季打擊率0.311，OPS值1.044，74場比賽23轟，7月26日繳出單場6安、4轟、8打點、19壘打數的恐怖數據。

大谷翔平從第2跌至第3，7月2日以來的OPS值0.865，以他的高標準來說算小低潮。不過他的長打率（0.601）、OPS（0.981）與壘打數（264）仍領先國聯，105得分領先全大聯盟，有望挑戰自2000年貝格威爾（Jeff Bagwell）以來，首位單季150得分的球員。

賈吉受傷回來後沒有好表現，這是他本季首次掉出前3名。第5到10名依序是馬林魚隊史陶爾斯（Kyle Stowers）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、教士隊馬恰多（Manny Machado）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、藍鳥隊比切特（Bo Bichette）、紅襪隊杜蘭（Jarren Duran）。

賈吉 大谷翔平

