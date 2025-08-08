MLB／合計6塞揚、435勝、6461K對決 克蕭vs.薛則寫一項史上第一紀錄

道奇隊明天展開與藍鳥隊的3連戰，首戰先發投手公布後，就成為萬眾矚目的一戰，兩位各自手握3座塞揚、200勝、3000次奪三振的名投克蕭（Clayton Kershaw）、薛則（Max Scherzer）同場交鋒，將是兩人在例行賽的第4次同場先發，寫下一項罕見紀錄，成為史上第一組曾以菜鳥身分、也曾以「3000K俱樂部」成員之姿同場先發的投手。

克蕭生涯累積217勝、3010K，為2011、2013、2014年國聯塞揚得主，曾投出1場無安打比賽；薛則握有218勝、3451Ｋ，在2013、2016、2017年抱回塞揚，曾投出2場無安打比賽。

對於這場交戰戲碼，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也表達期待，「這不是當代有太多機會能看到的對決，我對薛則充滿敬意，很期待在這場比賽碰到他，也希望我們能找到突破他的方法。」

薛則也說，對克蕭只有滿滿敬意，「我很喜歡和他一起比賽，也喜歡和他對決，我們都已經在這個圈子投了很長一段時間，你不知道還有多少機會能像這樣碰面，這會是你夢寐以求的對決，一定會很好玩。」

同在2008年於大聯盟初登板的兩人，明天一戰將是他們第4次在例行賽同場先發，過去分別在2008、2018、2021年上演過，各自取得1勝1敗，2008年的菜鳥對決則是雙雙無關勝敗。此外，克蕭在今年7月剛跨過3000K里程碑，加上明天這一戰後，克蕭、薛則將成為史上第一組曾以菜鳥身分、也曾以「3000K俱樂部」成員之姿同場先發的投手。

兩人在2008年9月的初次交鋒，網路上有段瘋傳影片，包括「Jomboy Media」都轉發，影片中道奇主場傳奇播報員史考利（Vin Scully）在開場時提到：「我們今天本來會看到資深老將對決，44歲、294勝的強森（Randy Johnson）碰上42歲、354勝的麥道斯（Greg Maddux），但計畫趕不上變化，我們今天將看24歲、0勝的薛則碰上20歲、3勝的克蕭。」

大聯盟官網在今年4月就曾對這支影片的部分細節進行勘誤，資深道奇隨隊記者挖掘記憶深處，怎麼也想不起強森、麥道斯本會在那場同場先發，連時任總管的柯列堤（Ned Colletti）都說沒印象，最終是1982年起就開始跑道奇新聞的退休記者古尼克（Ken Gurnick）從車庫找出當年筆記，確認按照原本輪值兩人確實會是該役先發投手，但強森是在比賽前一天因背部不適被拉下先發，麥道斯則在更早之前，時任總教練的托瑞（Joe Torre）就宣布調換他與克蕭的出賽輪值。