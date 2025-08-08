快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

MLB／合計6塞揚、435勝、6461K對決 克蕭vs.薛則寫一項史上第一紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇克蕭與藍鳥薛則兩大名投明天將同場交鋒。截圖自Gate 14 Podcast X
道奇克蕭與藍鳥薛則兩大名投明天將同場交鋒。截圖自Gate 14 Podcast X

道奇隊明天展開與藍鳥隊的3連戰，首戰先發投手公布後，就成為萬眾矚目的一戰，兩位各自手握3座塞揚、200勝、3000次奪三振的名投克蕭（Clayton Kershaw）、薛則（Max Scherzer）同場交鋒，將是兩人在例行賽的第4次同場先發，寫下一項罕見紀錄，成為史上第一組曾以菜鳥身分、也曾以「3000K俱樂部」成員之姿同場先發的投手。

克蕭生涯累積217勝、3010K，為2011、2013、2014年國聯塞揚得主，曾投出1場無安打比賽；薛則握有218勝、3451Ｋ，在2013、2016、2017年抱回塞揚，曾投出2場無安打比賽。

對於這場交戰戲碼，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也表達期待，「這不是當代有太多機會能看到的對決，我對薛則充滿敬意，很期待在這場比賽碰到他，也希望我們能找到突破他的方法。」

薛則也說，對克蕭只有滿滿敬意，「我很喜歡和他一起比賽，也喜歡和他對決，我們都已經在這個圈子投了很長一段時間，你不知道還有多少機會能像這樣碰面，這會是你夢寐以求的對決，一定會很好玩。」

同在2008年於大聯盟初登板的兩人，明天一戰將是他們第4次在例行賽同場先發，過去分別在2008、2018、2021年上演過，各自取得1勝1敗，2008年的菜鳥對決則是雙雙無關勝敗。此外，克蕭在今年7月剛跨過3000K里程碑，加上明天這一戰後，克蕭、薛則將成為史上第一組曾以菜鳥身分、也曾以「3000K俱樂部」成員之姿同場先發的投手。

兩人在2008年9月的初次交鋒，網路上有段瘋傳影片，包括「Jomboy Media」都轉發，影片中道奇主場傳奇播報員史考利（Vin Scully）在開場時提到：「我們今天本來會看到資深老將對決，44歲、294勝的強森（Randy Johnson）碰上42歲、354勝的麥道斯（Greg Maddux），但計畫趕不上變化，我們今天將看24歲、0勝的薛則碰上20歲、3勝的克蕭。」

大聯盟官網在今年4月就曾對這支影片的部分細節進行勘誤，資深道奇隨隊記者挖掘記憶深處，怎麼也想不起強森、麥道斯本會在那場同場先發，連時任總管的柯列堤（Ned Colletti）都說沒印象，最終是1982年起就開始跑道奇新聞的退休記者古尼克（Ken Gurnick）從車庫找出當年筆記，確認按照原本輪值兩人確實會是該役先發投手，但強森是在比賽前一天因背部不適被拉下先發，麥道斯則在更早之前，時任總教練的托瑞（Joe Torre）就宣布調換他與克蕭的出賽輪值。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

克蕭 薛則 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷內野安打同時襲擊空路陸路 克蕭6局好投封鎖光芒

MLB／道奇守備煮粥對釀酒人6戰全敗 克蕭怒摔手套：我氣自己

MLB／克蕭投球「開麥」跟主播抬槓 喃喃自語還三振小葛雷諾

MLB／釀酒人大物狂飆12K封鎖道奇 克蕭吞敗仍大讚他：控球好

相關新聞

MLB／合計6塞揚、435勝、6461K對決 克蕭vs.薛則寫一項史上第一紀錄

道奇隊明天展開與藍鳥隊的3連戰，首戰先發投手公布後，就成為萬眾矚目的一戰，兩位各自手握3座塞揚、200勝、3000次奪三...

MLB／讚完美大谷投球更勝山本由伸 前塞揚得主：外掛般存在

大谷翔平昨天用全壘打完成大聯盟千安里程碑，投球則是4局狂飆8K只失1分，2007年國聯塞揚獎得主皮維（Jake Peavy）直呼，大谷比山本由伸高一個檔次。 「沒有人能與他相比。」皮維昨天在節目

MLB／孫興慜加盟洛杉磯足球隊 道奇金慧成自曝是粉絲

韓國球星孫興慜從英國聯賽轉戰美國職業足球，加入洛杉磯隊。美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊特別拍攝短片祝賀，歡迎孫興慜轉戰洛杉磯...

MLB／藍鳥3連戰63安45分打爆洛磯！創多項歷史及隊史紀錄

美聯東區霸主藍鳥隊打瘋了！在洛磯隊主場三連戰系列賽狂敲63安，攻下45分，創下多項歷史紀錄和隊史紀錄。 洛磯主場是有名的打者天堂，藍鳥3連戰火力全開，分別以15比1、10比4、20比1打爆洛磯。

MLB／鄧愷威本周六先發對國民？美媒推測2種可能

大聯盟巨人隊投手鄧愷威台灣時間3日凌晨迎來生涯首次先發，下一次先發時間待定，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）推測，鄧愷威將於台灣時間9日再次先發，對手是國民隊。 施萊瑟發

MLB／距離道奇僅差2場了！教士9局逆轉響尾蛇逼近國西龍頭

教士今天在客場挑戰響尾蛇，不料從開局就一路落後，直到九局上歐赫恩（Ryan O'Hearn）轟出陽春砲再加上伊格列西亞斯（Jose Iglesias）關鍵安打串聯攻勢，才以3：2完成逆轉。這場勝利也讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。