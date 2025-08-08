聽新聞
MLB／讚完美大谷投球更勝山本由伸 前塞揚得主：外掛般存在
大谷翔平昨天用全壘打完成大聯盟千安里程碑，投球則是4局狂飆8K只失1分，2007年國聯塞揚獎得主皮維（Jake Peavy）直呼，大谷比山本由伸高一個檔次。
「沒有人能與他相比。」皮維昨天在節目上盛讚大谷的投球威力，「如果控球能力再提升一點，就能完全展現真正王牌的實力。」
山本由伸堪稱本季道奇隊最強投手，投122局飆139K，防禦率2.51，每局被上壘率僅1.04。不過皮維認為，「山本很出色，但完美狀態的大谷恐怕還是高一個檔次。今天這4局幾乎每顆四縫線速球都在98到100英里之間。」
皮維進一步分析大谷的投球技能包，「他能投出如此多變的球路，當打者鎖定速球時，他仍可以用火球壓制。還有4到5種不同的變化球，每種球速和變化方式都不同。怎麼說，這簡直是外掛般的存在。我說過很多次了，大谷是我見過最強的球員。」
