MLB／孫興慜加盟洛杉磯足球隊 道奇金慧成自曝是粉絲

韓國球星孫興慜從英國聯賽轉戰美國職業足球，加入洛杉磯隊。美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊特別拍攝短片祝賀，歡迎孫興慜轉戰洛杉磯；韓國球員金慧成在片中自曝是孫興慜的球迷。

美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯足球俱樂部（LAFC）6日宣布簽下孫興慜。他過去效力英格蘭足球超級聯賽（Premier League）10年，曾在2021年至2022年賽季成為首位獲得英超金靴獎的亞洲球員。洛杉磯是韓國之外，全世界最多韓國人的地方，約有32萬韓裔人口。

球隊今天在社群媒體X貼出短片，孫興慜表示，洛杉磯擁有廣大韓裔社群，這是他加入洛杉磯隊的原因之一，「我希望能讓他們感到驕傲，希望有很多韓國人到球場為我及球隊加油。」

美國職棒（MLB）洛杉磯道奇隊今天貼出短片，陣中韓國球員金慧成、韓裔球員艾德曼（TommyEdman）現身歡迎孫興慜轉戰洛杉磯。

金慧成表示：「我本身非常喜愛足球，一直是孫興慜選手的忠實粉絲，能夠一起在洛杉磯共同奮戰，我感到非常榮幸。」艾德曼則說，期待能在道奇球場見到孫興慜，也希望能去看孫興慜踢球。

孫興慜不僅是韓國足球一哥，更是亞洲足壇在歐洲5大聯賽取得最高成就的球星。他是韓國足球國家隊長，3度參與世界盃，為國家隊出賽超過130場。

孫興慜效力國家隊時，在國際賽有51次進球，在韓國國家隊的隊史名列前茅。他曾代表韓國參加2014、2018和 2022年世界盃以及4屆亞洲盃。他在2018年帶領韓國奪得亞運金牌。

洛杉磯足球隊總裁索靈頓（John Thorrington）透過新聞稿指出，孫興慜是世界級的人物，在世界足壇已經成功證明自己的實力，期待他的加入為球隊提升戰力，在場上與場下為帶來感動。