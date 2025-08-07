MLB／藍鳥3連戰63安45分打爆洛磯！創多項歷史及隊史紀錄

美聯東區霸主藍鳥隊打瘋了！在洛磯隊主場三連戰系列賽狂敲63安，攻下45分，創下多項歷史紀錄和隊史紀錄。

洛磯主場是有名的打者天堂，藍鳥3連戰火力全開，分別以15比1、10比4、20比1打爆洛磯。3場比賽藍鳥總得分45比6，安打數63比20。

據大聯盟官網報導，63支安打是1901年現代棒球以來，三連戰系列賽單隊最多安打，超越1950年克利夫蘭布朗隊的62支安打。兩隊43支安打差是1900年以來三連戰系列賽最大安打差。

45分是隊史三連戰系列賽最多得分，2019年小熊隊47分以來最多。39得分差是1901年以來第2大得分差，僅次124年前布魯克林超霸隊對紅人隊的40分。