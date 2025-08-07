MLB／藍鳥3連戰63安45分打爆洛磯！創多項歷史及隊史紀錄
美聯東區霸主藍鳥隊打瘋了！在洛磯隊主場三連戰系列賽狂敲63安，攻下45分，創下多項歷史紀錄和隊史紀錄。
洛磯主場是有名的打者天堂，藍鳥3連戰火力全開，分別以15比1、10比4、20比1打爆洛磯。3場比賽藍鳥總得分45比6，安打數63比20。
據大聯盟官網報導，63支安打是1901年現代棒球以來，三連戰系列賽單隊最多安打，超越1950年克利夫蘭布朗隊的62支安打。兩隊43支安打差是1900年以來三連戰系列賽最大安打差。
45分是隊史三連戰系列賽最多得分，2019年小熊隊47分以來最多。39得分差是1901年以來第2大得分差，僅次124年前布魯克林超霸隊對紅人隊的40分。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言