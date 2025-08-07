MLB／鄧愷威本周六先發對國民？美媒推測2種可能

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 路透
大聯盟巨人隊投手鄧愷威台灣時間3日凌晨迎來生涯首次先發，下一次先發時間待定，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）推測，鄧愷威將於台灣時間9日再次先發，對手是國民隊。

施萊瑟發文指出，「巨人目前尚未公布周五（美國時間）主場比賽的先發投手，由於這是鄧愷威上次出賽的位置，他目前仍在40人名單上，因此可能由他擔綱這場比賽的先發投手。」

施萊瑟提到，巨人也有可能採用開局投手（Opener）策略，「如果真的這樣做，很有可能還是讓鄧愷威負責吃下主要局數。目前球隊並未規劃這個位置進行球員異動。當然，計畫可能會改變，但就目前狀況來看，即使鄧愷威不是開局投手，也能把他列入這場比賽的主力投手人選。」

鄧愷威3日對大都會隊主投3.1局，投出4次三振、3次保送，被敲4支安打，失5分。雖帳面成績不理想，但巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）當天賽後表示，由於路普（Landen Roupp）仍在傷兵名單，鄧愷威預計還會有1場先發機會。

大聯盟巨人隊投手鄧愷威台灣時間3日凌晨迎來生涯首次先發，下一次先發時間待定，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）推測，鄧愷威將於台灣時間9日再次先發，對手是國民隊。 施萊瑟發

