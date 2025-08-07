MLB／距離道奇僅差2場了！教士9局逆轉響尾蛇逼近國西龍頭
教士今天在客場挑戰響尾蛇，不料從開局就一路落後，直到九局上歐赫恩（Ryan O'Hearn）轟出陽春砲再加上伊格列西亞斯（Jose Iglesias）關鍵安打串聯攻勢，才以3：2完成逆轉。這場勝利也讓國聯西區龍頭道奇王位不保，僅2場勝差。
一局下響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）率先發難，用一發陽春砲取得開門紅，也進帳本季個人第23轟，次局湯瑪斯（Alek Thomas）高飛犧牲打再下一城，取得2：0領先。
教士持續得分荒，直到第七局明星內野手波賈茲（Xander Bogaerts）扛出陽春砲得回1分，也喚醒打線火力。九局上重砲手歐赫恩咬中牛棚投手巴克斯（Kyle Backhus）失投橫掃球，撈出右外野陽春砲，接著伊格列西亞斯敲出關鍵安打送回隊友，將比分逆轉至3：2。
下半局教士明星終結者米勒（Mason Miller）登板，雖然投出1保送，但剩餘3人僅用9球就解決掉，用超強壓制力守住最後一局，幫助球隊完成逆轉劇本，也拿下對響尾蛇系列戰的2連勝。教士贏球後戰績上看64勝51敗，與國聯西區龍頭道奇勝差僅2場，讓衛冕軍分區王位出現懸念。
