MLB／二刀流影響到打擊表現？大谷翔平：保持耐心才是重點　

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天敲出本季第39轟，大聯盟生涯千安達陣；投球部分則是4局狂飆8K，只失1分。他賽後坦言這是本季最佳二刀流表現，也回答二刀流影響打擊的疑慮。

大谷翔平受訪時談到二刀流的準備心態，「不管當天是否有登板，我都會將打擊和投球完全分開來思考。投手丘上有該做的事；打擊區也有該做的事，會切換心態。」

當被問到本場是否是本季最佳二刀流表現，大谷直言，「是的，我認為能投滿4局是最大的收穫，接下來希望能延長局數。以投球來說，今天應該是本季最大的進展。」

《洛杉磯時報》日前指出，大谷重返投手丘的前70場比賽，打擊率0.297，OPS值1.034，被三振率24%；重返投手丘後40場，打擊率僅0.230、OPS值0.886，被三振率上升至31%。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也認為投球可能影響到打擊，對此大谷回應，「賽季前半戰績還沒完全穩定起來，對手大多處在積極進攻階段，所以我很多打席必須主動出棒、創造攻勢。我剛重返投手丘那段時間，戰績才逐漸穩定下來，到這個階段，對手也逐漸分為有機會進季後賽、沒機會的球隊。」

大谷強調，「不同比賽情境下，對手不太會把球投進好球帶。我能不能忍耐，不追打壞球，才是最關鍵的。與其說有沒有投球，還不如說能不能穩定地在打席上保持耐心才是重點。」

道奇 大谷翔平

MLB／二刀流影響到打擊表現？大谷翔平：保持耐心才是重點　

