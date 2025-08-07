MLB／馮恩、帕金斯雙雙炸裂橫掃勇士 釀酒人率先70勝獨走聯盟
釀酒人今天作客勇士，迎來3連戰最後一場交手，靠著新同學馮恩（Andrew Vaughn）和帕金斯（Blake Perkins）雙雙開轟，最終以5：4贏下勝利，不僅在系列賽完成橫掃，更用6連勝成為本季第一支勝場數邁入70大關的球隊。
釀酒人的攻勢從二局上半開始打響，在勇士先馳得點的情況下帕金斯與圖蘭（Brice Turang）連續敲出兩支二壘安打要回分數，接著四局上首位站上打擊區的馮恩就抓中「火球男」史泰德（Spencer Strider）一顆紅中超甜滑球，直接扛出中左外野全壘打牆，把比分超前。
五局上釀酒人持續砲火，先是靠著打線串聯安打拿下1分，緊接著帕金斯在三壘有人情況下再次逮到史泰德失投的滑球，轟出2分砲奠定大局。雖然勇士後續不斷追分，甚至在最後一局哈里斯（Michael Harris II）還扛出陽春砲把分差縮小至1分，但隨著釀酒人抓下最後1個出局數，記分板也停在了5：4。
釀酒人打線今天完全將勇士先發史泰德當成發球機，全場敲出14安包括2轟，其中帕金斯、柯林斯（Isaac Collins）皆貢獻3安「猛打賞」，柯林斯還靠著保送完成個人生涯第3次單場4度上壘。季中轉戰的馮恩也持續貢獻打擊火力，繳出4支2的好表現，值得注意的是他在披上釀酒人戰袍後狀況超火燙，出賽22場敲出29安包含7轟，打擊率是可怕的3成77，整體進攻指數（OPS）更來到1.145。
