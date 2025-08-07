快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

MiLB／曾被點名加入中華隊 林台加被拉上洋基高階1A

聯合新聞網／ 綜合報導
林台加。截圖自洋基1A X
林台加。截圖自洋基1A X

23歲台灣加拿大混血球員林台加（Tyler Wilson）今天被美職洋基隊，拉上高階1A，台灣出生的他，曾被大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）點名，可能加入經典賽中華隊

林台加去年在大聯盟選秀會第8輪第241順位被洋基選中，本季在1A出賽77場，累積314打席，有5轟、38打點、15次盜壘成功、41次保送，打擊率0.283，OPS值0.747。

洋基今天公布小聯盟球員異動，林台加與另外4名隊友一同升上高階1A。

林台加的父親是曾效力台灣大聯盟雷公隊的前大聯盟投手文雄（Steve Wilson），文雄在台灣認識妻子並育有2子，林台加是大兒子，二兒子是林立恩，去年曾加入U18世界盃中華隊。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

經典賽 中華隊 林台加

相關新聞

MLB／大谷開轟完成千安、4局狂飆8K 道奇牛棚放火不敵紅雀

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅雀隊之戰，大谷翔平不但登板先發4局只失1分，而且3局下轟出兩分砲，本季第39轟出爐，成為大...

MLB／紅雀官網盛讚大谷投打超強 開賽就展現超級巨星球技

大谷翔平今天在道奇球場44621名球迷前大展二刀流威力，不但登板先發4局只失1分，飆出8次三振，而且3局下轟出兩分砲，用...

MLB／大谷二刀流大爆發仍有遺憾 道奇教頭坦言輸球感覺不好

大谷翔平今天在道奇球場大演個人秀，對紅雀隊之戰不但用全壘打進入「千安俱樂部」，而且登板先發4局只失1分，飆出8次三振，但...

MLB／索托9局下開轟笑了 威廉斯8.1局無安打破功滿臉懊惱

大都會隊今天在紐約主場40072名觀眾前，差點遭到無安打比賽的命運，還好9局下1出局時，索托（Juan Soto）救了全...

MLB／高史密特致勝轟、貝德納5K關門 洋基回神中止5連敗！

近期陷入五連敗泥淖的洋基再次交手遊騎兵，靠著37歲前國聯MVP老將史密特（Paul Goldschmidt）超前陽春砲，和貝德納（David Bednar）跨局5K強勢關門，助條紋軍以3：2艱難取勝，

MLB／大聯盟新篇章！史上首位女裁判帕沃本周初登場

本周末對於大聯盟而言是全新篇章，現年48歲的帕沃（Jen Pawol）將在馬林魚對上勇士的比賽中出任裁判，不僅是大聯盟本季第5位迎來初登場的裁判，更是史上首位在棒球最高殿堂執法的女性裁判。 帕沃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。