MiLB／曾被點名加入中華隊 林台加被拉上洋基高階1A

23歲台灣加拿大混血球員林台加（Tyler Wilson）今天被美職洋基隊，拉上高階1A，台灣出生的他，曾被大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）點名，可能加入經典賽中華隊。

林台加去年在大聯盟選秀會第8輪第241順位被洋基選中，本季在1A出賽77場，累積314打席，有5轟、38打點、15次盜壘成功、41次保送，打擊率0.283，OPS值0.747。

洋基今天公布小聯盟球員異動，林台加與另外4名隊友一同升上高階1A。

林台加的父親是曾效力台灣大聯盟雷公隊的前大聯盟投手文雄（Steve Wilson），文雄在台灣認識妻子並育有2子，林台加是大兒子，二兒子是林立恩，去年曾加入U18世界盃中華隊。