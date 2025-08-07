MLB／大聯盟新篇章！史上首位女裁判帕沃本周初登場

本周末對於大聯盟而言是全新篇章，現年48歲的帕沃（Jen Pawol）將在馬林魚對上勇士的比賽中出任裁判，不僅是大聯盟本季第5位迎來初登場的裁判，更是史上首位在棒球最高殿堂執法的女性裁判。

帕沃在紐澤西州出生，在學時期是當地的運動好手，曾連續3個球季成為壘球與足球的全州明星球員，並靠著壘球獲得霍夫斯特拉大學（Hofstra University）的體育獎學金。進入大學後她3次入選全聯盟隊，還在2001年成為美國女子棒球國家隊成員。

「我結束了一段輝煌的競技體育生涯，只是在當地打球我無法滿足，當時我就看到了裁判工作，心想『看來只能這樣了，我必須爭取。』」雖然最終未能走向職業選手一路，但帕沃以裁判身分延續體育生涯。2015年她參與了大聯盟裁判選拔訓練營，隔年獲得海灣聯盟（Gulf Coast League）的執法工作，並一路於小聯盟執法至今，包含2023年3A層級的冠軍戰。

去年春訓帕沃首次登上大聯盟進行執法，成為了2007年柯媞希歐（Ria Cortesio）後、再度出現在大聯盟熱身賽的女性裁判，而本周六她將在馬林魚對上勇士的比賽中擔任壘審，隔日更將擔綱主審大任。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在帕沃登場裁判的聲明中寫下：「這項歷史性成就體現出帕沃辛勤付出的奉獻精神以及對棒球的熱愛，她靠自己贏得這個機會，她樹立了榜樣，尤其為所有渴望在賽場上表現的女性和年輕女孩們，我們感到很自豪。」