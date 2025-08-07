MLB／搶到大谷翔平千安球！24歲美軍：要收藏在辦公室

大谷翔平今天用本季第39轟，達成大聯盟生涯千安里程碑，據日媒報導，搶到這顆球的球迷是名為丹尼（Danny）的24歲美軍。

3局下大谷轟出本季第39發全壘打，這不只是他相隔10場、48打席的全壘打，也是大聯盟生涯第1000安。如此有意義的球，也引發觀眾席大量球迷爭搶。

據日媒「體育報知」報導，搶的球的丹尼是24歲美軍，也是道奇忠實球迷，一年會進場超過10次，他受訪時興奮表示：「他（大谷）真的太棒了，現在還站在投手丘投球，這是他第4局登板，也是本季最長先發，能親眼見證那瞬間真是太好了。」

丹尼稱讚大谷翔平是世界上最強的棒球員，至於如何處理這顆球，丹尼表示，「我會把這顆紀念球，好好收藏在辦公室的房間裡。」