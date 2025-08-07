快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

MLB／搶到大谷翔平千安球！24歲美軍：要收藏在辦公室

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平今天用本季第39轟，達成大聯盟生涯千安里程碑，據日媒報導，搶到這顆球的球迷是名為丹尼（Danny）的24歲美軍。

3局下大谷轟出本季第39發全壘打，這不只是他相隔10場、48打席的全壘打，也是大聯盟生涯第1000安。如此有意義的球，也引發觀眾席大量球迷爭搶。

據日媒「體育報知」報導，搶的球的丹尼是24歲美軍，也是道奇忠實球迷，一年會進場超過10次，他受訪時興奮表示：「他（大谷）真的太棒了，現在還站在投手丘投球，這是他第4局登板，也是本季最長先發，能親眼見證那瞬間真是太好了。」

丹尼稱讚大谷翔平是世界上最強的棒球員，至於如何處理這顆球，丹尼表示，「我會把這顆紀念球，好好收藏在辦公室的房間裡。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

道奇 大谷翔平

相關新聞

MLB／大谷開轟完成千安、4局狂飆8K 道奇牛棚放火不敵紅雀

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅雀隊之戰，大谷翔平不但登板先發4局只失1分，而且3局下轟出兩分砲，本季第39轟出爐，成為大...

MLB／紅雀官網盛讚大谷投打超強 開賽就展現超級巨星球技

大谷翔平今天在道奇球場44621名球迷前大展二刀流威力，不但登板先發4局只失1分，飆出8次三振，而且3局下轟出兩分砲，用...

MLB／大谷二刀流大爆發仍有遺憾 道奇教頭坦言輸球感覺不好

大谷翔平今天在道奇球場大演個人秀，對紅雀隊之戰不但用全壘打進入「千安俱樂部」，而且登板先發4局只失1分，飆出8次三振，但...

MLB／索托9局下開轟笑了 威廉斯8.1局無安打破功滿臉懊惱

大都會隊今天在紐約主場40072名觀眾前，差點遭到無安打比賽的命運，還好9局下1出局時，索托（Juan Soto）救了全...

MLB／高史密特致勝轟、貝德納5K關門 洋基回神中止5連敗！

近期陷入五連敗泥淖的洋基再次交手遊騎兵，靠著37歲前國聯MVP老將史密特（Paul Goldschmidt）超前陽春砲，和貝德納（David Bednar）跨局5K強勢關門，助條紋軍以3：2艱難取勝，

MLB／紅襪8年38.8億綁定超級新秀安東尼！故事哥：他不像21歲

紅襪隊今天正式以8年1.3億美元（約新台幣38.8億）延長合約，綁住前百大新秀榜首的外野手安東尼（Roman Anthony）。 現年21歲的安東尼今年6月10日登上大聯盟，馬上帶來即戰力，今天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。