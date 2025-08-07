MLB／高史密特致勝轟、貝德納5K關門 洋基回神中止5連敗！

近期陷入五連敗泥淖的洋基再次交手遊騎兵，靠著37歲前國聯MVP老將史密特（Paul Goldschmidt）超前陽春砲，和貝德納（David Bednar）跨局5K強勢關門，助條紋軍以3：2艱難取勝，總算止住頹勢。

三局下洋基先遭對手突破，明星先發洛登（Carlos Rodon）突遇亂流，接連挨安打失掉1分，但打線隨即給予火力支援，第四局上沃爾普（Anthony Volpe）先敲追平安，接著球隊發動雙盜壘戰術，迫使對方捕手出現傳球失誤再下一城，將比分反超為2：1。

遊騎兵五局下掀起反攻，在滿壘情況塞米恩（Marcus Semien ）用高飛犧牲打將比數扳平，雙方拉鋸更甚。直到七局上半情況出現變化，洋基一出局後派出高史密特代打，他也不負眾望，瞄準遊騎兵牛棚投手賈西亞（Robert Garcia）的一記失投，霸氣扛出左外野陽春砲，進帳個人本季第10轟外也為球隊奠定勝基。

除進攻端回神外，洋基最令人擔心的牛棚今天更成為最可靠的「守護神」。貝德納（David Bednar）在八局下一人出局時登板，主投1.2局狂飆5K完美關門，幫助球隊3：2險勝遊騎兵。

「我只是把這當成我生涯第一次打擊，」賽後高史密特回顧開轟當下心路歷程，說道：「我只是盡力做好準備，就像我職業生涯的第一次打擊，而能夠完成這項任務，我感到很幸運。」

至於今天強勢關門的貝德納，教頭布恩（Aaron Boone）透露自己原本打算不讓他完成最後一個出局數，「說實話我原本想帶他退場，但他的眼神就像在跟我說『我不要，我要把最後一個人解決』，最後他也真的成功了，這種像狗一樣的拚勁我很喜歡。」