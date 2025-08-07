MLB／大谷二刀流大爆發仍有遺憾 道奇教頭坦言輸球感覺不好

大谷翔平今天在道奇球場大演個人秀，對紅雀隊之戰不但用全壘打進入「千安俱樂部」，而且登板先發4局只失1分，飆出8次三振，但道奇終場3：5落敗，他說：「這場比賽一路僵持，如果我們能扭轉局勢，將是一場巨大勝利。」

大谷本季第8次登板先發，用54球完成4局任務，只被揮出兩支安打、失1分，最快球速飆到101.1英里（162.7公里），打擊方面3打數1安打，被三振、保送各1次，3局下轟出兩分砲，本季第39轟出爐，完成生涯第1000支安打紀錄。

紅雀官網指出，球隊不管進攻還是面對大谷投球，大部分時間都被這位超級巨星壓制；但大谷還是有些遺憾，賽後強調「比賽中半段的擊球品質可以更好」。

大谷透露，不會刻意在二刀流任務、單純打擊的日子思考太多不同的事，正在考慮調整訓練方式，畢竟現在投球局數更多了。

道奇3名後援投手今天被揮出10支安打，只投出6次三振，失4分搞砸戰局，完全比不上大谷的表現，牛棚失靈成為敗因。

大谷大展二刀流威力，道奇還是輸球，從7月初至今30場比賽輸掉17場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言：「感覺總是不太好。」

他表示，球隊在後半季的表現確實讓人有點沮喪，團隊戰力未能協調好，進攻端沒有進入正軌，打得不太好。