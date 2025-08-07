MLB／紅襪8年38.8億綁定超級新秀安東尼！故事哥：他不像21歲

紅襪隊今天正式以8年1.3億美元（約新台幣38.8億）延長合約，綁住前百大新秀榜首的外野手安東尼（Roman Anthony）。

現年21歲的安東尼今年6月10日登上大聯盟，馬上帶來即戰力，今天賽前出賽46場，累積2轟19打點，打擊率0.283，OPS值0.828。如今他簽下8年1.3億美元合約，自2026年起生效，加上激勵獎金最高可達2.3億美元，還包含2034年3000萬美元的球隊選擇權。

安東尼受訪時直呼，「我想不出還有哪個城市比這裡，更適合我在未來8到9年打球，我真的很興奮，感謝每天進場的球迷，不論球隊戰績如何都支持我們。這裡真是特別的地方，每天來這打球都很有意義，我真的很感激，非常期待未來的日子。」

紅襪「故事哥」史托瑞（Trevor Story）也盛讚小老弟，「從他的氣場、舉止到場上的成熟度，都不像21歲的年輕人。他是很特別的球員，也是很特別的人，很高興他是我們球隊的一員。」

事實上，紅襪與安東尼春訓期間就在討論延長合約，當時安東尼一場大聯盟比賽都還沒打。總管布雷斯洛（Craig Breslow）表示，「我們從沒把他當普通年輕球員，他去年才20歲，現在21歲，但我們一直覺得他很成熟，能成功轉換到大聯盟。我們相信他會成為球隊基石，雖然剛上來時出賽空間不明確，但我們對他的期待一直很高。」