MLB／紅雀官網盛讚大谷投打超強 開賽就展現超級巨星球技

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平今天在道奇球場44621名球迷前大展二刀流威力，不但登板先發4局只失1分，飆出8次三振，而且3局下轟出兩分砲，用全壘打達到生涯千安里程碑，紅雀官網對大谷的神勇表現讚嘆不已。

紅雀今天頂住壓力以5：3獲勝，這次作客洛杉磯3連戰搶下兩勝，今年對戰道奇4勝2敗收工；紅雀官網指出，球隊不管進攻還是面對大谷投球，大部分時間都被這位超級巨星壓制，但全力奮戰撐住比賽，最後找到贏球方法。

大谷本季第8次登板，用54球完成4局任務，投球數、局數、奪三振次數都是本季單場最多，只被揮出兩支安打、失1分，共有6球達到100英里以上，最快飆到101.1英里（162.7公里）。

打擊方面，大谷3局下砲轟紅雀先發投手李伯拉托（Matthew Liberatore），本季第39轟出爐，在國聯仍居第2，結束連續9戰未開轟、第2長乾旱期，得106分更在大聯盟穩居第1。

大谷先發4局退場時，道奇2：1領先，打完前3局仍是3：1，紅雀在比賽後半段從道奇3名後援投手的手中攻下4分，自家牛棚也封鎖對手，後5局只被揮出兩支安打，終場以兩分之差獲勝。

紅雀官網盛讚大谷，開賽就展現超級巨星球技，先發4局壓倒性優勢，投出8次三振、只被2安，這8K紀錄有4次滑球、3次速球，還有1次是滑切球，而且轟出440英尺兩分砲，完成生涯第1000支安打。

