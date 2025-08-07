MLB／索托9局下開轟笑了 威廉斯8.1局無安打破功滿臉懊惱

大都會隊今天在紐約主場40072名觀眾前，差點遭到無安打比賽的命運，還好9局下1出局時，索托（Juan Soto）救了全隊，從守護者隊先發投手威廉斯（Gavin Williams）的手中轟出陽春砲，但大都會逃不過輸球命運，終場1：4落敗，3連戰遭橫掃。

威廉斯一路壓制大都會打線，投完前8局未被揮出安打，9局下三振首名打者林多（Francisco Lindor）後對決索托，在1壞球後97英里速球被逮中，轟上中外野看台。

這是索托本季第26支全壘打，跑壘時露出笑容，大都會球迷也很開心，威廉斯則是滿臉懊惱，接著解決阿隆索（Pete Alonso）拿到第2個出局數，保送尼莫（Brandon Nimmo）後退場，失去爭取完投勝的機會。

Juan Soto leaves the yard pic.twitter.com/NfXy0NH377 — New York Mets (@Mets) 2025年8月6日

威廉斯用126球完成8.2局任務，只被揮出1支安打、出現4次保送、投出6次三振，唯一失分就是索托開轟，優質表現奪下本季第7勝。

索托說：「 當時沒想到無安打比賽，好好打擊就對了。」

大都會本季對戰守護者3戰全敗，最近9場比賽只贏1場，把國聯東區領先地位讓給費城人隊，雙方勝差2.5場；守護者近8戰7勝，在美聯中區排名第2，落後老虎隊6場勝差。