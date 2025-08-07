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MLB／大谷開轟完成千安、4局狂飆8K 道奇牛棚放火不敵紅雀

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅雀隊之戰，大谷翔平不但登板先發4局只失1分，而且3局下轟出兩分砲，本季第39轟出爐，成為大聯盟史上第3位「千安俱樂部」日本球員，但道奇牛棚無法守住勝利，終場以3：5落敗。

大谷本季第8次登板，用54球（37顆好球）完成4局任務，投球數、局數、奪三振8次都是本季最多，只被揮出兩支安打，退場前連飆4K，本季未有任何勝敗、防禦率2.37。

大谷前兩局都讓紅雀3上3下，開賽連續解決6名打者，3局上被揮出兩支安打、失1分，但他3局下面對紅雀先發投手李伯拉托（Matthew Liberatore），轟出中外野方向440英尺兩分全壘打，幫助道奇2：1超前比數。

這是大谷本季第122支安打，也是生涯8年第1000支，大聯盟官網特別提到，他還是以投手身分（投打二刀流）完成壯舉；大谷達到千安里程碑，加入兩位日本前輩鈴木一朗（3089安）、松井秀喜（1253安）的行列，另一名達到千安紀錄的亞洲球員是南韓好手秋信守（1671安）。

大谷今天3打數1安打，被三振、保送各1次，3局下砲轟李伯拉托，終止連續9場比賽未開轟紀錄，本季39支全壘打在國聯排名第2，落後費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）1支，水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）42支仍居大聯盟全壘打王。

大谷完成投球任務退場時，道奇3：1領先，但道奇3名後援投手都失分，8局上也出現守備失誤，讓紅雀在這半局攻下兩分逆轉戰局，以4：3超前比數，9局上追加1分讓道奇無力追趕。

道奇輸掉這次3連戰，本季對紅雀兩次系列賽都是1勝2敗，以2勝4敗結束今年6場對戰。

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道奇 紅雀

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