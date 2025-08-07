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MLB／大谷翔平本季第39轟出爐 日本「千安俱樂部」第3人
大谷翔平今天在道奇球場對紅雀隊之戰再展二刀流威力，先發4局只被揮出兩支安打、失1分，飆出8次三振，而且3局下轟出兩分砲，本季第39轟出爐，成為大聯盟史上第3位達到1000支安打的日本球員。
今年進入美國職棒名人堂的鈴木一朗，生涯3089支安打在日本球員排名第1，松井秀喜1253安居次，另一名亞洲「千安俱樂部」成員是南韓好手秋信守1671安。
大谷今天3局下面對紅雀先發投手李伯拉托（Matthew Liberatore），在1好1壞後逮中92英里伸卡 球，揮出中外野方向440英尺兩分全壘打，達到生涯千安里程碑。
水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）本季42支全壘打仍居大聯盟全壘打王，費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）40轟居次，再來就是大谷39轟。
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