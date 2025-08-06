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MLB／牛棚放火打擊熄火洋基5連敗 賈吉急了：很多問題待解

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基近況慘淡賈吉（Aaron Judge）喊話「真的要解決問題」。 美聯社
洋基近況慘淡賈吉（Aaron Judge）喊話「真的要解決問題」。 美聯社

洋基隊長「法官」賈吉Aaron Judge）在美國時間7月22日因右手肘問題進入傷兵名單，今天終於迎來復出，不過並沒有上演「英雄登場」的劇情，球隊仍以以0：2輸給遊騎兵，慘吞5連敗。賽後這位強打受訪時也表示球隊目前有很多問題尚待解決，並喊話「我們需要去解決它，真的需要。」

本場比賽賈吉慘拿3隻0並吞下2K，個人狀態不佳與洋基的近況讓他在賽後直呼：「我們有一些問題要處理，無論是生理或心理都有錯誤的地方，我們現在真的需要想個辦法，真的需要。」，但他也對隊友們的積極心態表示肯定，「雖然有很多事情，但隊上的大家對於要改變一切，讓事情步入正軌的決心很強烈，這裡真的是很棒的球隊。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）則盛讚遊騎兵王牌伊瓦迪（Nathan Eovaldi）的壓制力，本戰他主投8局僅挨1安並送出6K，「我們過去交手過數次，有些時候能成功，但伊瓦迪還是投得很好，今天他就將一切都掌控住，我們沒能得到多大優勢。」賈吉也說道：「面對這樣的傢伙你真的要很有紀律性，他真的投出了讓我們很難受的球。」

而洋基近期的連敗除了打擊低迷，牛棚放火更是大問題。事實上前八局結束雙方都是0：0，直到終結者威廉斯（Devin Williams）登板後才遭到遊騎兵打線狙擊，最終失掉2分都是自責分。而威廉斯連4場掉分、本季自責分26分更追平前3年總和，主宰力大不如前，都預示著條紋軍重返冠軍賽之路漫漫。

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