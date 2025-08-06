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MLB／不願用未來換即戰力 美媒曝洋基爭明星終結者失敗原因

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基曾試圖網羅終結者米勒（Mason Miller），不過因籌碼未達成共識，最終談判破局。 美聯社
洋基曾試圖網羅終結者米勒（Mason Miller），不過因籌碼未達成共識，最終談判破局。 美聯社

洋基休賽期引進終結者威廉斯（Devin Williams），不過表現不如預期，防禦率創新高外「關門反而放火」也成為球隊本季大問題。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）今天報導就指出，事實上交易大限前洋基曾試圖網羅前運動家終結者米勒（Mason Miller），不過因籌碼未達成共識，最終談判破局。

羅森索透露，季中交易時洋基與運動家曾進行協商，運動家希望得到隆巴德（George Lombard Jr.）、瓊斯（Spencer Jones）兩位農場大物以及年輕投手，但被洋基拒絕，最終導致交易談判未果，米勒也在交易大限截止前轉戰教士。

交易破局後，洋基找來了貝德納（David Bednar）、杜瓦（Camilo Doval）、柏德（Jake Bird）補強牛棚戰力，不過成效不佳，近日對上馬林魚時更出現合失9分的慘況，當中的柏德也在成為條紋軍3場比賽後被下放到3A。

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MLB 洋基 米勒 Miller 運動家

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