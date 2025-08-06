MLB／紅襪總管預言成真？交易狄佛斯後戰績一飛衝天

紅襪隊今年6月將效力多年的球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）當時發下豪語：「我真的認為球季結束回頭看時，我們有很大的機會，贏下比原本預期還要多的比賽。」

如今看來布雷斯洛的預言即將成真，紅襪交易掉狄佛斯後戰績顯著提升，目前64勝31敗，落後美聯東區龍頭藍鳥隊僅3場，美聯外卡排名第1，領先水手隊2.5場，洋基隊3.5場。

反觀原本很有競爭力的巨人隊戰績下滑，交易大限成為賣家，目前落後國聯西區龍頭道奇隊9場，落後國聯外卡第3的教士隊6場，離季後賽資格相當遙遠。

狄佛斯本季效力紅襪73場，打擊率0.272，OPS值0.905，勝利貢獻值（WAR）2.3。轉戰巨人後42場，打擊率0.228，OPS值0.713，WAR值0。

紅襪今天以6：2擊敗皇家隊，笑納7連勝。自7月開始以來，紅襪主場戰績為16勝2敗，王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）表示，「現在這裡的比賽氛氛真的很棒，能想像再過幾個月會有多瘋狂，這就是為何我們必須繼續努力。賽季還剩47場比賽，在波士頓打球的感覺真的很好。」