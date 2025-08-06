快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

把爸爸媽媽還來！日本「原爆詩人」的血淚控訴

MLB／紅襪總管預言成真？交易狄佛斯後戰績一飛衝天

聯合新聞網／ 綜合報導
狄佛斯。 美聯社
狄佛斯。 美聯社

紅襪隊今年6月將效力多年的球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）當時發下豪語：「我真的認為球季結束回頭看時，我們有很大的機會，贏下比原本預期還要多的比賽。」

如今看來布雷斯洛的預言即將成真，紅襪交易掉狄佛斯後戰績顯著提升，目前64勝31敗，落後美聯東區龍頭藍鳥隊僅3場，美聯外卡排名第1，領先水手隊2.5場，洋基隊3.5場。

反觀原本很有競爭力的巨人隊戰績下滑，交易大限成為賣家，目前落後國聯西區龍頭道奇隊9場，落後國聯外卡第3的教士隊6場，離季後賽資格相當遙遠。

狄佛斯本季效力紅襪73場，打擊率0.272，OPS值0.905，勝利貢獻值（WAR）2.3。轉戰巨人後42場，打擊率0.228，OPS值0.713，WAR值0。

紅襪今天以6：2擊敗皇家隊，笑納7連勝。自7月開始以來，紅襪主場戰績為16勝2敗，王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）表示，「現在這裡的比賽氛氛真的很棒，能想像再過幾個月會有多瘋狂，這就是為何我們必須繼續努力。賽季還剩47場比賽，在波士頓打球的感覺真的很好。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

紅襪 巨人 Rafael Devers

相關新聞

MLB／宇宙道奇回來了！孟西、赫南德茲都雙響 大谷千安M1

道奇隊今晚開啟暢打模式，以12：6大勝紅雀隊，傷癒歸隊不久的孟西（Max Muncy）跟赫南德茲（Teoscar Her...

MLB／又是你！威廉斯失2分 賈吉復出洋基仍被完封吞5連敗

洋基隊終於迎來「法官」賈吉（Aaron Judge）復出，但打線遭遊騎兵隊封鎖，全場2安無得分。後援投手威廉斯（Devin Williams）8局登板又放火，終場以0：2遭完封，苦吞5連敗。 8

MLB／不願用未來換即戰力 美媒曝洋基爭明星終結者失敗原因

洋基休賽期引進終結者威廉斯（Devin Williams），不過表現不如預期，防禦率創新高外「關門反而放火」也成為球隊本季大問題。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）今

MLB／紅襪總管預言成真？交易狄佛斯後戰績一飛衝天

紅襪隊今年6月將效力多年的球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）當時發下豪語：「我真的認為球季結束回頭看時，我們有很大的機會，贏下比原本預

MiLB／二刀流林盛恩升紅人1A 大聯盟記者：下屆WBC有望出賽

根據大聯盟記者報導，美職辛辛那提紅人隊台灣「二刀流」好手林盛恩將從新人聯盟升上小聯盟1A，成為旅美生涯的一大步；另外，海...

MLB／紅襪強投克羅謝封鎖皇家 先發豪取9連勝獨居聯盟雙冠王

紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）近況超火燙，今天面對皇家先發7局上演絕好調，投出8K、失2分挨4安，不僅成功幫助球隊以6：2笑納7連勝，個人更是拿下近期先發9連勝，可謂出戰就保證贏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。