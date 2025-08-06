MLB／宇宙道奇回來了！孟西、赫南德茲都雙響 大谷千安M1

道奇隊今晚開啟暢打模式，以12：6大勝紅雀隊，傷癒歸隊不久的孟西（Max Muncy）跟赫南德茲（Teoscar Hernandez）都是雙響砲、4打點演出，貝茲（Mookie Betts）也終結低潮3安猛打，雙安的大谷翔平則是生涯千安進入「M1」。

道奇首局就猛攻，大谷翔平作為第一棒敲出二壘打，並靠弗里曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打得分，而孟西隨後補上一發陽春砲。

雖然2局上被紅雀追平，但3局下孟西的一發兩分砲、本場第二轟，讓道奇隊再次領先，下一棒赫南德茲也跟進「背靠背」開轟。

Max Muncy has himself a multi-homer game in just his second game off the IL pic.twitter.com/KhP0ZpuMmq — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年8月6日

7局下道奇一輪猛攻，從大谷翔平、貝茲保送開局，1出局後孟西的安打得分，赫南德茲轟出三分砲、本場第二轟，2出局後帕赫斯（Andy Pages）、弗里蘭（Alex Freeland）安打串連又添1分，單局攻下5分拉開差距。

Make it TWO HRs for Teoscar Hernandez ✌️



(via @MLB)pic.twitter.com/if7j0uGmd8 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年8月6日

孟西昨天傷癒歸隊首戰沒有敲安，今天5打數4安打、4分打點，單場雙響砲讓前面1個月的缺席像是不存在，赫南德茲也有3安打、4打點的表現。

大谷翔平今天4打數2安打，另有1次三振、1次保送以及1次盜壘成功，跑回3分，8局下安打讓他在大聯盟的安打數累積到999支，距離千安里程碑只差一步。

賽前連續20打數無安打的貝茲，3局下敲出第一支安打，後面3打席更是敲出2安、1次保送上壘，在壘包上頻頻露出笑容。