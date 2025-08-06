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MiLB／二刀流林盛恩升紅人1A 大聯盟記者：下屆WBC有望出賽

中央社／ 台北6日電
林盛恩。聯合報系資料照
林盛恩。聯合報系資料照

根據大聯盟記者報導，美職辛辛那提紅人隊台灣「二刀流」好手林盛恩將從新人聯盟升上小聯盟1A，成為旅美生涯的一大步；另外，海盜隊3A鄭宗哲今天5打數敲出1安、跑回1分。

19歲的林盛恩從2023年開始旅美生涯球季，今年球季正式展開「投打二刀流」，投球部分在新人聯盟總計出賽10場，包含7場先發、投30.1局，送出40次奪三振，成績0勝1敗、防禦率2.67；打擊部分出賽36場，87打數敲出15支安打，包含2發全壘打，打擊率1成72。

根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，來自台灣的林盛恩已經被紅人隊升至小聯盟1A，「對這名19歲的選手來說是邁出重要的一步，他有望在下一屆世界棒球經典賽（WBC）為台灣出戰。」

其他小聯盟台灣選手部分，匹茲堡海盜隊3A的鄭宗哲今天先發打第9棒、擔任游擊手，3局下敲出一壘安打後，靠著隊友安打、失誤跑回1分，總計5打數敲出1支安打，本季目前在3A出賽72場、打擊率2成24。

海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天先發對上洛磯隊2A，總計用43球投3局，被敲出2支安打，出現2次四壞球保送，投出2次三振，失掉3分，無關勝敗，本季目前防禦率5.91。

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