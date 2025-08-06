MLB／紅襪強投克羅謝封鎖皇家 先發豪取9連勝獨居聯盟雙冠王

紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）近況超火燙，今天面對皇家先發7局上演絕好調，投出8K、失2分挨4安，不僅成功幫助球隊以6：2笑納7連勝，個人更是拿下近期先發9連勝，可謂出戰就保證贏球。

克羅謝本戰前3局都投出3上3下，用實際行動告訴皇家今天是場硬仗，直到第4局才被安打失掉本場第1分。接著直到第7局再次失分前，都沒能讓對手打者上場超過4個人次。進攻方面，隊友也提供火力支援，雖然沒有開轟，但在「故事哥」史托瑞（Trevor Story）2安3分打點帶領下，紅襪全場也敲出9支安打串聯攻勢，最終以6：2豪取7連勝。

GARRETT CROCHET! PURE ELECTRICITY!



Probably the most animated we've seen him in a Red Sox uniform. Fenway is just a special environment right now. pic.twitter.com/z5LTN4XEMG — Tyler Milliken (@tylermilliken_) 2025年8月6日

克羅謝今年從白襪轉戰紅襪後終於受到勝利女神眷顧，13次勝投和累積183K獨走聯盟。在這位明星強投帶領下，雖然球隊季中交易走強打狄佛斯（Rafael Devers），但戰績反而更強勢，甚至在近10戰狂攬9勝，超越洋基以64勝51敗位居美東第二，距離第一名的藍鳥也僅2.5場勝差，有望衝擊美東龍頭。