聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／紅襪強投克羅謝封鎖皇家 先發豪取9連勝獨居聯盟雙冠王
紅襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）近況超火燙，今天面對皇家先發7局上演絕好調，投出8K、失2分挨4安，不僅成功幫助球隊以6：2笑納7連勝，個人更是拿下近期先發9連勝，可謂出戰就保證贏球。
克羅謝本戰前3局都投出3上3下，用實際行動告訴皇家今天是場硬仗，直到第4局才被安打失掉本場第1分。接著直到第7局再次失分前，都沒能讓對手打者上場超過4個人次。進攻方面，隊友也提供火力支援，雖然沒有開轟，但在「故事哥」史托瑞（Trevor Story）2安3分打點帶領下，紅襪全場也敲出9支安打串聯攻勢，最終以6：2豪取7連勝。
克羅謝今年從白襪轉戰紅襪後終於受到勝利女神眷顧，13次勝投和累積183K獨走聯盟。在這位明星強投帶領下，雖然球隊季中交易走強打狄佛斯（Rafael Devers），但戰績反而更強勢，甚至在近10戰狂攬9勝，超越洋基以64勝51敗位居美東第二，距離第一名的藍鳥也僅2.5場勝差，有望衝擊美東龍頭。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言