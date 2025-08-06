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MLB／又是你！威廉斯失2分 賈吉復出洋基仍被完封吞5連敗
洋基隊終於迎來「法官」賈吉（Aaron Judge）復出，但打線遭遊騎兵隊封鎖，全場2安無得分。後援投手威廉斯（Devin Williams）8局登板又放火，終場以0：2遭完封，苦吞5連敗。
8局上打完雙方0：0平手，威廉斯8局下登板，被賈西亞（Adolis Garcia）敲二壘安打，再連投2保送形成滿壘，泰萊斯（Rowdy Tellez）敲出適時安打，送回關鍵2分。
遊騎兵王牌投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）今天威風八面，用98球完成8局，送出6K，只被敲1安，防禦率降至恐怖的1.38。
9局上麥頓（Phil Maton）接手，雖被麥馬漢（Ryan McMahon）敲安，但讓代打的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出雙殺打，再三振葛里沙姆（Trent Grisham）結束比賽。
賈吉全場3支0，吞下2K，打擊率降至0.339，OPS值0.705。洋基戰績60勝54敗，外卡第3，領先遊騎兵隊剩0.5場，守護者隊1.5場。
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