MLB／佐佐木朗希肩膀不痛了還曝有新球種 將加入道奇6人輪值！

道奇日籍新星佐佐木朗希5月中旬因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，復健過程不算順利但也逐漸康復，預計於8月9日進行第三次live BP，並在隨後進入小聯盟投復健賽。今天受訪時「令和怪物」便表示肩膀無任何疼痛感，並透露當前的訓練重點是將投球機制優化，以適應大聯盟打者更多元的打擊策略。

23歲的佐佐木朗希本季出戰8場，戰績1勝1敗、防禦率4.72，投34.1局送出24K，作為菜鳥球季無功無過。在5月10日出賽後，他便因右肩傷勢進入傷兵名單至今。回顧3個月的康復之路，這位年輕小將更多是希望能保證歸隊後不再有受傷風險，因此決定拉長時間，「花了3個月，但至少疼痛消失了，這讓我感到非常好。」

佐佐木朗希今天在牛棚練投34球，也拿出新武器二縫線速球，對此他說道：「我在Live BP中投過（二縫線速球），打算未來在實戰中使用。不過，我受傷前沒投過這球種，所以需要多次面對打者，看看他們對我的二縫線速球反應如何。」

此外不久前大聯盟官網發布球隊戰力排行榜，近況火熱的釀酒人從第六直竄上第一，目前也穩居國聯龍頭；而衛冕軍道奇則從上次的第4下跌至第5名，陷入這樣的處境不僅是因為打擊表現不佳，下半季團隊打擊率僅0.231排全聯盟第24名，攻擊指數0.695也只排第21，先發輪值也成為大問題。

不過道奇將回到6人輪值，分別為史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）與希恩（Emmet Sheehan）。如此基礎再加上即將傷癒歸隊並帶來新球種的佐佐木朗希，道奇依然具有奪冠競爭力。